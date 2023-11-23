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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقق الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

الزمالك
الزمالك

مدرب الزمالك الجديد.. لا يزال الحديث قائما عن المدير الفني القادم للفارس الأبيض، حيث تم تداول العديد من التقارير الصحفية مؤخرا عن اقتراب مدرب تونسي من تدريب الفريق.

يذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن مؤخرا، رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، وتولي معتمد جمال المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق فنياً خلال الفترة المقبلة.

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من مدرب الزمالك الجديد؟

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن تفضيل المدرب التونسي راضي الجعايدي المدير الفني لنادى سيركل بروج البلجيكي، تدريب الزمالك ورفضه العروض التدريبية الأخرى في سبيل ذلك.

وكان الجعايدي قد انهى كل الاتفاقات مع نادي سيمبا التنزاني، لتولي قيادته الفنية فى الفترة القادمة، بعد إقالة مديره الفنى عقب الخروج من بطولة السوبر ليج الافريقى الاخيرة، إلا أنه تراجع عن هذا الاتفاق قبل التوقيع، ولم يرد على اتصالات مسئولي سيمبا.

ووفقا لما تم تداوله، فإن أحد الوكلاء عرض اسم المدرب التونسي على مسئولى الزمالك الذين يبحثون عن مدير فني جديد يقود الفريق خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق.

الوكيل الذى عرض اسم راضي الجعايدي على الزمالك، أكد أنه بنفس المواصفات التي يبحث عنها الزمالك، فى مديره الفنى الجديد، حيث أنه يمتلك خبرة افريقيه كبيره، وراتبه لن يكون مرتفع.

من هو راضي الجعايدي؟

راضي الجعايدي من مواليد 30 أغسطس 1975 في مدينة قابس في تونس، وهو لاعب كرة قدم تونسي سابق ومساعد مدرب بفريق سيركل بروج البلجيكي.

بدأ الجعايدي، مسيرته مع الملعب القابسي قبل أن ينتقل إلى الترجي الرياضي التونسي في عام 1992 حتى عام 2004، لينتقل بعدها إلى نادي بولتون واندرز الإنجليزي حتى عام 2006، حيث شارك معهم في 43 مباراة وسجل 8 أهداف.

منذ عام 2006 وهو يلعب مع نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي حتى عام 2009 والذي انتقل خلاله للعب مع نادي ساوثهامبتون إلى أن اعتزل سنة 2012.

وعلى صعيد المنتخب، فقد بدأ راضي الجعايدي باللعب مع منتخب تونس لكرة القدم في عام 1996 وشارك مع منتخب تونس لكرة القدم في كأس العالم 2002 وكأس العالم 2006 وأحرز هدفا في مرمى المنتخب السعودي.

كما شارك في عدد أخر من الكؤؤس الإفريقية أهمها كأس الأمم الأفريقية 2004 والتي أحرزته تونس.

مسيرة راضي الجعايدي التدريبة

اعتزل راضي الجعايدي كرة القدم لينضم إلي ميدان التدريب خاصة في الدوري الإنجليزي من بوابة أكاديمية نادي نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ومن ثم خاض أول تجربة احترافية في كمدرب أول في نادي هارتفورد أتلتيك الأمريكي ومساعد مدرب في نادي سيركل بروج البلجيكي.

وفيما يخص إنجازاته التدريبية، فقد تولى الجعايدي لأكثر من 8 سنوات، تدريب شباب فريق ساوثهامبتون، وتُوّج معه بالدوري الإنجليزي تحت 23 عامًا، كما قاد فريق هارتفورد سيتي لخوض مرحلة "البلاي أوف" في الدوري الأمريكي.

وكان يعمل ضمن الجهاز الفني لفريق سيركل بروج البلجيكي، قبل قبول عرض فريقه السابق الترجي صيف 2021.

هل يتولى الجعايدي تدريب الزمالك؟

وفقا لمتحدث الزمالك أحمد سالم، فإن النادي لم يتفاوض من قريب أو من بعيد مع راضي الجعايدي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الوكلاء هم من يقوموا بتسويق المدربين ويتم إقحام اسم الزمالك في هذه المفاوضات.

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