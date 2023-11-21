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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب الزمالك الجديد.. بيسيرو يوافق على تدريب الأبيض بشرط

بيسيرو
بيسيرو

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن آخر التطورات بشأن مدرب الزمالك الجديد في ضوء بحث الفارس الأبيض عن مدير فني أجنبي في الفترة الراهنة، وترشيح مدرب الأهلي السابق ونيجيريا الحالي جوزيه بيسيرو، والذي أصبح مرشحًا للرحيل عن صفوف النسور الخضراء بعد التعادل المخيب للآمال في تصفيات كأس العالم. 

محمد فاروق يتحدث عن مدرب الزمالك الجديد 

وأضاف "فاروق"، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن بيسيرو يحصل على 70 ألف دولار شهريًا، وتحدثوا مع المدير الفني أن الراتب مرتفع للغاية في ضوء التخبط الكبير في النتائج في الوقت الحالي، موضحًا أن بعض الوسطاء بين الزمالك والمدير الفني تحدثوا عن تواجدوا والمدرب رحب ولكن يطلب الحصول على 70 لـ 80 ألف دولار شهريًا. 

وتابع محمد فاروق، أن نادي الزمالك أجل ملف المدير الفني الأجنبي ولكن مازال هناك حديث ومفاوضات مع العديد مع المدربين خلال الفترة الماضية. 

مدير فني أجنبي الفارس الأبيض بيسيرو برنامج البريمو نادي الزمالك

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