مفاجأة سارة لجماهير نادي الزمالك قبل لقاء أبوسليم الليبي بالكونفدرالية الأفريقية

أعلن عمرو الدرديري عن تخصيص نادي الزمالك اتوبيسات لنقل مشجعي النادي إلى ستاد برج العرب لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نادي ابو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" مجلس إدارة الزمالك يوفر اتوبيسات لنقل جماهيره الي ستاد برج العرب لحضور مباراة ابوسليم الليبي في افتتاح مبارياته بدوري المجموعات بالكونفدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.