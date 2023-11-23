نوع خضار شهير يحمي من السكر وأمراض القلب والمعدة

تعد البامية من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا مميزا وفي نفس الوقت تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع thequintنعرض لكم أهم فوائد البامية الصحية.

البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات C وK1 ويساهم فيتامين C، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء، في وظيفة المناعة العامة لديك، في حين أن فيتامين K1، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، معروف بدوره في تخثر الدم.

تحتوي البامية على البروتين، والعديد من الفواكه والخضروات تفتقر إلى البروتين، مما يجعل البامية فريدة إلى حد ما وتساعد أيضًا في إدارة الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم وبنية العظام وكتلة العضلات.

البامية غنية بمضادات الأكسدة ومدعمة بالعديد من مضادات الأكسدة التي تفيد صحتك عن طريق درء الأضرار الناجمة عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

مضادات الأكسدة الرئيسية الموجودة في البامية هي مادة البوليفينول، التي تساعد على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم والأضرار التأكسدية

تفيد مادة البوليفينول و صحة الدماغ نظرًا لقدرتها الفريدة على دخول عقلك والحماية من الالتهابات مما يساعد أيضًا على حماية عقلك من أعراض الشيخوخة وتحسين الإدراك والتعلم والذاكرة.

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحتوي البامية على مادة هلامية سميكة تسمى الصمغ، والتي تساعد على الارتباط بالكوليسترول أثناء عملية الهضم، مما يؤدي إلى إفرازه مع البراز بدلاً من امتصاصه في الجسم ويؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب ةفائدة أخرى للقلب من البامية هي محتواها من مادة البوليفينول.

ووفقا للبحث، فإن أولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا غنيا بالبوليفينول كان لديهم علامات التهابية أقل مرتبطة بأمراض القلب.

يخفض نسبة السكر في الدم و تناول البامية أو مستخلص البامية يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى الإصابة بمرض السكري ومرض السكري من النوع 2، وبالتالي فإن الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم أمر مهم جدًا لصحتك العامة والبامية هي الخيار الأفضل.

تقلل البامية من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى استجابة أكثر استقرارًا لسكر الدم.

