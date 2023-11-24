بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في مصر.

ظهرت شمس الكويتية في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون ميلتون اتسم بأنه جمع بين اللون الرمادي و الأسود ونسقت معه توب ذا اكمام طويلة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت شمس الكويتية حذاء لافت باللون الأبيض مما عرضها للأنتقاد من قبل متابعيها لأن الحذاء لا يتناسب مع صيحة البنطلون كما وصف البعض.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

شمس