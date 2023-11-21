أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

تواصل المطربة الكويتية شمس جولاتها السياحية في مصر، حيث قامت بزيارة محافظة الغربيه أمس. خلال زيارتها، شاركت المصريين في تجاربهم السياحية الدينية، حيث زارت مسجد السيد البدوي وقامت بتوزيع مواد غذائية مثل الخبز واللحم والأرز التي أعدتها في منزلها لكسب البركة. بعد الزيارة، جلست في أحد المقاهي السياحية بالقرب من المسجد، واستقبلها أهالي طنطا بترحاب شديد وقاموا بإذاعه أغنيتها الأخيرة "أنا عايزة بحر" والتقطوا صورًا معها. كما قامت شمس بجولة في محلات الحمص والحلاوة والمشبك المشهورة في طنطا.

ولم تكتف شمس بزيارة مسجد البدوي فحسب، بل واصلت رحلتها إلى قرية "شبرا بلولة" في مركز قطور. تواصلت شمس مع سكان القرية وتبادلت معهم قصصًا عن حكاية قرية "شبرا بلولة" في قلب الغربية، التي تنتج الزيوت العطرية للعالم. نشرت العديد من الفيديوهات التي تستعرض جمال وثروات أرض مصر من خلال تلك القرية، التي تشتهر بإنتاج أكثر من نصف إنتاج العالم من زهور الياسمين والنارنج. تعتبر هذه القرية مملكة الياسمين وتشتهر برائحتها الفريدة، حيث تجعل أشجار الياسمين منها قطعة من الجنة تعبق بالروائح النفاذة.

وأشارت شمس إلى أن قرية شبرا بلولة تتميز بخبراتها في صناعة الياسمين واستخلاص عجائن وزيوت الياسمين، والتي تحظى بالقبول في مختلف دول العالم المنتجة لأفخر أنواع العطور، خاصة في فرنسا وألمانيا و سويسرا.

كما أن عملية جمع الياسمين لا تتم إلا بعد انتصاف الليل فيخرج الأهالى والفلاحون متوجهين إلى مزارعهم أفواجًا .

و اختتمت شمس" جولتها بحضور فرح شعبي مع اهالي محافظه الغربيه ، غنت للعروس مجموعه من الاغاني الشعبيه و اشهرها يا بنت السلطان لنجم الاغنيه الشعبيه " احمد عدويه ".