ثقافة أسوان تشارك حياة كريمة بمبادرة أنت الحياة بالقرى الأكثر احتياجا

يشارك فرع ثقافة أسوان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى مبادرة "أنت الحياة" بقرى وادى خريت بأسوان، والتى تستمر لمدة 3 أيام بهدف تنمية المواطن المصرى البسيط فى القرى الأكثر احتياجا، وذلك انطلاقا من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر الوعى الثقافى، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان "التنمر" ألقتها الدكتورة رحاب متولى، أستاذ التخطيط الاجتماعى بالمعهد العالى للخدمة، أشارت إلى أن التنمر يمارسه الشخص للسيطرة على الآخرين، ويلجأ لها بسبب الغيرة والبحث عن الاهتمام وجذب الانتباه، والافتقار إلى الشعور بالأمان النفسى والعاطفي، وأن التنمر يؤدى إلى مشاكل نفسية وعاطفية وسلوكية مثل الاكتئاب والشعور بالوحدة والانطوائية والقلق.

انت الحياة

ويلجأ الفرد للسلوك العدوانى نتيجة للتنمر، فيتحول مع الوقت إلى متنمر أو إلى إنسان عنيف، وينسحب من جميع أقرانه حتى يصبح إنسانا صامتا ومنعزلا، وأوضحت أنواعه، وأثاره السلبية، وأهم طرق العلاج من التنمر، بالإضافة إلى ورشة رسم حر ورسم على الوجه للمدربة منى أحمد يونس، وذلك بمدرسة الشاذلية الابتدائية المشتركة.

كما تم تنفيذ محاضرة "أهمية دور المرأة فى المجتمع"، أشارت فيها الدكتورة رنا متولى مدرس إدارة أعمال مهنى، إلى أن للمرأة دور فى الأسرة وهو دور الأمومة ويشمل عدد من الأدوار المهمة لضمان الاستقرار العاطفى والنفسى لأفراد العائلة، وبناء شخصيات متزنة تتمتع بالقيم والأخلاق الحميدة، وتتميز بقدرتها على التعامل مع قلة الموارد، وتنظيم الوقت، وأداء المهام المتعددة، ورعاية أفراد أسرتها دون مقابل، واستثمرها لهذه المهارات من خلال إشراكها فى مؤسسات الأعمال التطوعية، إلى جانب ورشة "رسم حر" للمدربة ولاء حسين، وذلك بمدرسة وادى خريت الإعدادية المشتركة.

جهود وأنشطة

وبالتوازى تحدثت الدكتورة نورهان عبد الناصر، مدرسة خدمة فرد، عن "كيفية إدارة الوقت" بأنه يجب على الشخص تحديد أهدافه بشكل صحيح، تحديد وقت معين لإنهاء العمل، تقليل الجهد المبذول فى انجاز المهام، يساعد على تجنب إضاعة الوقت و التركيز على الأعمال المهمة، والمشاركة فى الاجتماعات المشاركة فى الاجتماعات والندوات الثقافية المهمّة فى تغيير الأفكار السلبية، إلى جانب ورشتى "رسم حر ورسم على الوجه" للمدربة أميرة القاضى بمدرسة وادى خريت الابتدائية.

ونفذت ورشة رسم على الوجه للمدربة ولاء حسين بمدرسة العبور الابتدائية، إلى جانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدم الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والمنسق العام والمشرف التنفيذى أحمد يسرى، وتستهدف الفاعليات جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.