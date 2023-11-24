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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هاي روح الروح.. أب فلسطيني يهز قلوب العالم في لحظة وداع ابنته

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو قصير علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أب يحمل ابنته علي يده، يودع طفلته التي استشهدت برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المحتل وسط القصف المستمر على قطاع غزة.


 

ظهر في المقطع الرجل وهو يقوم بتوديع طفلاته الثلاث اللاتي ارتقين شهيدات بالقصف، إلا أنه توقف عند إحداهن وبدأ بتقبيلها، قبل أن يودعها بعبارة "هاي روح الروح".


 

استمر الرجل في البكاء والاحتساب وتقبيل جبين وعيون طفلته وسط انهمار للدموع التي هزت قلوب من حوله حتى صمتوا جميعا في حرمة توديعه وتقديرا لمصابه العظيم.


 

واستشهد في العدوان على غزة نحو 6 آلاف طفل من أصل نحو 13 ألف شهيد قضوا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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