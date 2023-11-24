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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة : ندعم السيسي لجدارته في مواجهة التحديات .. وزعيم استثنائي

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن سعادته بتواجد أهالي محافظة المنوفية في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبا:" بالنسبة لي كمواطن مصري أؤيد الرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، من قرية صراوة بمركز أشمون، في محافظة المنوفية بمركز أشمون، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد،  والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.

وأضاف: الرئيس السيسي زعيم تاريخي حقيقي استثنائي من الزعماء الكبار الذين مروا على الدولة المصرية، موضحا أن السيسي رئيس على قدر الحدث التاريخي وعلى قدر مصر.

وأشار إلى أن الرئيس أعلن موقف مصر الثابت من التهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معقبا:" أشعر بالفخر لتأييدي للرئيس السيسي".

وتابع: دعم الرئيس السيسي واجب علينا في ظل التحديات اللي موجودة داخل وخارج مصر والمؤمرات اللي بتحصل لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية القضية الفلسطينية ، فهم يقوموا بجر الفلسطينيين لسيناء وييضغطوا علينا اقتصاديا وبإعلام من الخارج"، مؤكدا أن الرئيس السيسي رجل تحمل المسئولية  وعلى قدر القرار السياسي.

واستكمل: الأمر الآخر الذي يجعلني أن اختار الرئيس السيسي هو ما عرض في مؤتمر حكاية وطن، الذي عرض الانجازات بشفافية في ظل التحديات التي واجهت الدولة، مضيفا:" عايزين نكمل الحلم هذه المرة واللي يقدر يكمله الرئيس السيسي".

الرئيس السيسي حزب مصر القومي الفلسطينيين المنوفية

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