تسالي رخيصة.. تقوي المناعة وتحسن البشرة والشعر

يعاني الكثير من الأشخاص أن الأطعمة التي تقوي المناعة عادة تكون مرتفعة السعر أو مذاقها سئ لكن ما لا يعلمه كثيرون أن هناك نوع تسالي رخيص يرفع المناعة.

ووفقا لما جاء في موقع healthybuddha نعرض لكم اهم فوائد بذور عباد الشمس المعروفة باسم اللب السوري.

تقلل الالتهاب: تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين E والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. إن استهلاك بذور عباد الشمس، إما كجزء من مزيج، بمفردها، أو بالإضافة إلى حبوب الإفطار، يمكن أن يساعد المصابين بالتهاب مزمن.



يدعم نظام المناعة : يمكن للعديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في بذور عباد الشمس أن تقوي جهاز المناعة لديك وتحسن قدرتك على مكافحة الأمراض و هذه تحتوي على السيلينيوم والزنك و يعتمد الجهاز المناعي على الزنك للحفاظ على خلايا الجسم المضادة ونموها، كما يساعد السيلينيوم على تقليل الالتهابات ومحاربة العدوى وتقوية المناعة.

تساعد في الحفاظ على الوزن : على الرغم من كونها عالية السعرات الحرارية، إلا أن بذور عباد الشمس مليئة بالعناصر الغذائية التي قد تفيد في فقدان الوزن.

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من البروتين والدهون والألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة ويمكنك استهلاك بذور عباد الشمس بعدة طرق صحية طالما أنك تراقب مستويات حصتك.

يعزز مستويات الطاقة : بذور عباد الشمس الغنية بالبروتين تزيد من مستويات الطاقة لديك.

تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين ب1، المعروف أحيانًا باسم الثيامين، والذي يمكن أن يساعد في تحويل الوجبات إلى طاقة، مما يبقيك نشيطًا طوال اليوم.

يساعد في علاج فقر الدم: من المصادر الغنية بالحديد بذور عباد الشمس و تناول هذه البذور يرفع مستويات الحديد لدينا، مما يفيد المصابين بفقر الدم.

جيدة لصحة القلب : بذور عباد الشمس مليئة بالمعادن الصحية للقلب وهذا يشمل المعادن والدهون الصحية والألياف والفيتامينات واتباع نظام غذائي غني بالبذور قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على صحة القلب.

القلب

تنظم مستويات السكر في الدم: يمكن أن تساعد بذور عباد الشمس العضوية المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

تحتوي بذور عباد الشمس على المواد النشطة بيولوجيا secoisolariciresinoldiglucoid وحمض الكلوروجينيك التي تساعد في خفض تخليق الجسم للأنسولين.

يحسن جودة البشرة والشعر: تحتوي بذور عباد الشمس على حمض أما لينولينيك، الذي يساعد على ترطيب شعرك بعمق وإحياء بصيلات الشعر الميتة. كما أنه يشجع دورات نمو الشعر الأقوى وبسبب خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، تساعد بذور عباد الشمس على منع الالتهابات والحفاظ على بشرتنا نظيفة.