استراتيجية القهوة.. أحدث إصدارات دار الشروق للنشر

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ديوان "استراتيجية القهوة" للشاعر أحمد حداد.



عن الديوان، «الأولة حوجني الحب لبُنّك المحوّج والتانية باشوف البحر في شعرك المموّج والتالتة يا حلوة لو كان بإيدي ..أتوّج.. إيديكي ملكة جمال القهوة».

تفتح القهوة أبواب البَوح ويفتح الشتاء أبواب الذكريات.. وعادة ما تكون ذكريات مؤلمة.. بعض قصائد هذا الديوان كُتبت منذ أكثر من عشر سنوات... معظمها مزيج بين الحنين والبكاء والجنون، وأيضًا الحب الذي بمثابة شمس الشتاء.

عن المؤلف، أحمد حداد؛ شاعر وسينمائى مصري، من مواليد القاهرة 27 نوفمبر 1984. بكالوريوس معهد السينما - قسم سيناريو عام 2006.. صدرت له ستة دواوين منها: «الورد اللى بيطلع»، «حبة تراب»، «بشويش» الحاصل على جائزة معرض الكتاب لشعر العامية لعام 2012. يُعد هذا الكتاب رابع إصداراته مع دار الشروق بعد «عزيزى فلان»، «مزاج سيادتي»،و «التوقيت المحلي لمدينة البهجة». كتب أغانى للعديد من الفرق والمطربين وأسس فرقة رترو الغنائية عام 2017. من أشهر أعماله؛ أغاني مسلسل الأطفال ظاظا وجرجير وأمسيَّات شعرية وغنائية من أشعارە وأفلام مستقلة من تأليفه وإخراجه.