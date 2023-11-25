إصابة شخصين.. روسيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على العاصمة كييف منذ بداية الحرب، فجر اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة منذ بداية الحرب خلال الليل واستهدفت كييف.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر قناته على “تيليجرام”: "في هذا الوقت تم الإبلاغ عن إصابتين في منطقة سولوميانسكي تلقى كلاهما المساعدة الطبية على الفور".

وأضاف كليتشكو أن مبنى سكنيًا في المنطقة تعرض لأضرار جراء سقوط الأنقاض، وتعمل خدمات الطوارئ على انتشال امرأتين من تحت الأنقاض.

وتم الإبلاغ عن عدة حرائق في نفس المنطقة، بما في ذلك حريق في روضة أطفال، بحسب كليتشكو.

كما سقط حطام من طائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات على منطقة بيشيرسكي.