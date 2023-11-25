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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| دخول 50 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة.. تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي للهجوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

 

القاهرة الإخبارية : إدخال 120 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة اليوم
قال محمد عبيد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من أمام معبر رفح، إن أعداد شاحنات المساعدة تزداد لحظة تلو الأخرى، وتم إدخال 120 ألف لتر من السولار بالإضافة إلى غاز الطهي.

 

مصدر مصري: ‏استمرار فتح معبر رفح بشكل دائم لعبور المساعدات
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أكد مصدر مصري مسؤول على ‏استمرار فتح معبر رفح البري بشكل دائم أمام حركة عبور مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة لمساندة الشعب الفلسطيني.
 

دخول 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال غزة| تفاصيل
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث أكد مصدر مصري مسؤول عن بدء تحرك ما يزيد عن ٥٠ شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة بجهود مصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف.
 

مسؤول أمريكي: سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة
أكد مسؤول أمريكي، تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، موضحا أن السفينة كانت ترفع علم مالطا وتعرضت لأضرار مادية دون إصابة أي من أفراد طاقمها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

 

تحذير لمرضي الجيوب الأنفية.. الأرصاد: تقلبات جوية عنيفة ورياح محملة بالرمال اليوم
عرض  مذيعا الفضائية المصرية تقريرا عن حالة طقس اليوم السبت، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيه أن يشهد طقس اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.

 

سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم في المحيط الهندي
صرحت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

 

خدوا حذركم صباحا| الأرصاد: طقس الـ72 ساعة المقبلة يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة
قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 25/11/2023
قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت، من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد"، .

 

الأرصاد: نشاط في حركة الرياح وطقس مائل للحرارة اليوم السبت
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

كيف يتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى؟.. وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق يوضح
أجاب حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، عن سؤال: “كيف يتم إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟”، قائلًا إنه تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق صراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عام. 

التوك شو القاهرة الإخبارية قطاع غزة معبر رفح الشعب الفلسطيني الأرصاد

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