كريم الدبيس: خبرات لاعبي الأهلي حسمت مواجهة ميدياما الغاني

أبدى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز في ضربة البداية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة ولكن خبرات لاعبي الأهلي حسمت الأمور لصالحهم.

وأكد الدبيس أن الفرق التي تواجه الأهلي دائمًا ما تحاول الظهور بشكل قوي في محاولة منها للإجادة والتفوق أمام البطل وحامل اللقب، ولكن خبرات لاعبي الأهلي كانت لها الكلمة العليا ونجح الفريق في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني بثلاثة أهداف دون رد.

وأشار الدبيس إلى أن الأهلي لاحت له الكثير من الفرص خلال الشوط الأول ولكن لم يكن هناك توفيق، وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين بين الشوطين، ليتحول الأداء بدرجة كبيرة خلال الشوط الثاني ويمتلك الأهلي زمام الأمور وينجح في تسجيل ثلاثة أهداف.