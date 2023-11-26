فوائد وأضرار لا تعلمها عن الجبن الرومي

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد وأضرار الجبن الرومي.

فوائد الجبن الرومي..

1- الجبن الروميّ كغيره من الأجبان غني بعنصر الكالسيوم الضروري لصحة وسلامة العظام والأسنان.

2- الجبن الرومي غني بفيتامين A الضروري لسلامة العين وشبكيتها ومجموعة فيتامين B.

3- الجبن الروميّ يساعد على زيادة الوزن فهو مصنوع من الحليب الكامل الدسم.

4- الجبن الروميّ يتكون بداخله نوع من البكتيريا المفيدة يسمى فطر بنسيليوم وهو مفيد لصحة الأمعاء ويساعد على شفاء أي تقرحات بداخلها.

أضرار الجبن الرومي..

1- لا يُنصح بتناول الجبن الروميّ لمن يعاني ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

2- لا يُنصح بتناول الجبن الروميّ لمن يعاني من الضغط المرتفع لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.

3- الإفراط في تناول الجبن الروميّ يؤدي إلى خطر تراكم الدهون على الكبد.