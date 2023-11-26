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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير: إتاحة المركزي تحويلات المغتربين عبر "إنستاباي" يعزز السيولة الدولارية

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إجراء البنك المركزي المصري مفاوضات مع نظرائه في بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن وتوقيع مذكرة تفاهم معهم لإتاحة تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام تطبيق إنستاباي اعتبارا من العام المقبل، هي خطوة هامة تعد حافزا يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتزيد دخل مصر من السيولة الدولارية، خاصة في ظل نقص العملة الصعبة التي تشهدها البلاد وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية .

أوضح غراب، في تصريحات صحفية أن تطبيق إنستاباي تم التوسع في استخدامه داخل مصر حتى زاد عدد عملائه من 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي إلى 6.5 مليون عميل خلال الشهر الجاري، موضحا أن التوسع في استخدامه يسهم في زيادة عدد العملاء في البنوك المصرية، كما أنه يعزز الشمول المالي ويتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي للاقتصاد المصري، حتى يقل تعامل المواطنين بالعملات النقدية ويصبح الجميع يتعاملون عبر البنوك، مضيفا أن التوسع في إستخدام التطبيق ساهم في تعزيز التدفقات المالية و تسريع وتيرة الشمول المالي ما زاد من عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية إلى 44.6 مليون مواطن، إضافة لبلوغ عدد إجمالي البطاقات المصرفية إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 .

وأشار غراب، إلى أن خطوة استخدام البنك المركزي لتطبيق إنستاباي داخل هذه الدول العربية عن طريق إجراء ربط إلكتروني مع بنوك هذه الدول وإدخالها المنظومة الإلكترونية للتطبيق، هو أحد الإجراءات التحفيزية والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج لتيسير تحويلات أموالهم، خاصة وأن هذه الدول الثلاث بها أكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج فقد بلغ عدد المصريين في الإمارات 950 ألف وفي الأردن 900 ألف وفي السعودية نحو 1.6 مليون مصري وفقا للاحصائيات، موضحا أن الدول العربية تتميز بوجود النسبة الأكبر من العمالة المصرية العاملين بالخارج وأن إتاحة تطبيق إنستا باي لهم يزيد من تحويلاتهم من العملة الصعبة لمصر نظرا لسهولة عملية التحويل .

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تابع غراب، أن إتاحة إنستا باي أمام العاملين بالخارج يسهم في عودة تحويلات أموال المصريين بالخارج عبر القطاع المصرفي الرسمي للدولة بدلا من دخولها عبر السوق الموازية، مضيفا أنه من الممكن أن يطرح المركزي مبادرة لتشجيع العاملين بالخارج لزيادة تحويلاتهم عبر إنستا باي بأن يتم تخفيض رسوم التحويلات أو جعلها صفرية بحيث تكون بالمجان، وهذا يشكل نقلة نوعية في زيادة عمليات التحويلات المالية الخارجية نتيجة سهولة التحويل وخفض التكلفة ما يوفر السيولة الدولارية بالبنوك، موضحا أن التطبيق سيكون بديلا للمصريين بالخارج من الأدوات الأخرى التي يلجأون إليها أو الذهاب إلى مقرات البنوك في البلاد لإجراء تحويلات أو بدلا من أن يحتفظ بها المصري بالخارج أو وضعها في بنوك في الدول العربية التي يقطن بها .

مشروع الهوية المالية الرقمية

تابع غراب، أن هذه الخطوة تتوافق مع اتجاه البنك المركزي لتنفيذ مشروعه الهوية المالية الرقمية الذي سيطلقه العام القادم والذي يسمح للعملاء بفتح حسابات بنكية إلكترونيا عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع البنوك، وذلك لزيادة المزيد من الخدمات على تطبيق إنستا باي عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية خلال الفترة المقبلة ومنها خدمات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما أنه يتوافق مع اتجاه البنك المركزي لإتاحة رخصة أمام الشركات التكنولوجية المالية حتى تمكنها من ربط بطاقاتها الإلكترونية الصادرة لعملائها على تطبيق إنستا باي، حتى يسمح لحاملي بطاقات الشركات التكنولوجية المالية مسبقة الدفع من إجراء معاملات مالية عبر تطبيق إنستا باي أسوة بالبطاقات البنكية .

إنستاباي البنك المركزي الامارات السعودية مصر

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