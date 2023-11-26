رئيس جامعة عين شمس يكرم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية





استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق.

وقد رحب الدكتور رئيس الجامعة برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق لسيادته، وقدم رئيس الهيئة التهنئة لصدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس متمنيا له التوفيق، ثم ناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك بينهما، وتم الاتفاق على مد بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية والهيئة إلى مختلف كليات الجامعة.

وقدم الدكتور محمد ضياء درع الجامعة المستشار حافظ عباس تقديرا لدور فى الارتقاء بالهيئة ودورها المحورى فى مكافحة الفساد، وقدم معالى المستشار درع الهيئة لسيادته كتعبير عن دور الجامعة الرائد فى تقديم تعليم متميز وبحث علمى يسهم فى حل قضايا المجتمع.

ثم انتقل معالى المستشار والوفد المرافق له إلى كلية الحقوق، حيث التقى بجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس تقدمهم عمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام والشعب والأساتذة من دفعة سيادته.

كما ابدي المستشار حافظ عباس استعداد الهيئة لمزيد من التعاون مع الكلية، والمضى قدما فى تنفيذ البروتوكول المبرم بين الجانبين.

وقد قدم عميد الكلية درع الكلية لمعالى رئيس هيئة النيابة الإدارية تعبيرا عن اعتزاز الكلية بسيادته كأحد خريجيها البارزين، وقدم درع الهيئة لعميد الكلية.