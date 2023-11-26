حماس: موقف مصر تاريخي ونقدر رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الموقف المصري مع فلسطين وقطاع غزة موقف تاريخي وهناك مشاعر عظيمة من القيادة والشعب المصري داعمة لنا دائما.

وأضاف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "مصر دائما كانت بجانب الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى الموقف العظيم الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلنه في في مؤتمر حاشد والمتمثل في رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأضاف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس: "ندرك أن بسطاء وأبناء الشعب المصري في حاجة للمساعدات لكنهم يقدمونها للشعب الفلسطيني، وهذه مشاعر عظيمة ونبيلة من الشعب المصري والقيادة المصرية".

وأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، أن ما يحدث من الشعب المصري دليل على الترابط الأخوي مع الشعب الفلسطيني، وعلاقة الأخوة ممتدة على مدار التاريخ، وهي علاقة أخوة وتكامل مع الشقيقة الكبرى لنا مصر.