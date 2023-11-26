عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: موقف مصر تاريخي ونقدر رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الموقف المصري مع فلسطين وقطاع غزة موقف تاريخي وهناك مشاعر عظيمة من القيادة والشعب المصري داعمة لنا دائما.

txt

بيان عاجل لـ مكتب نتنياهو بشأن الرهائن المفرج عنهم من جانب حماس

txt

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعود للقتال وضرب حماس بمجرد انتهاء الهدنة

وأضاف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "مصر دائما كانت بجانب الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى الموقف العظيم الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلنه في في مؤتمر حاشد والمتمثل في رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

 

وأضاف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس: "ندرك أن بسطاء وأبناء الشعب المصري في حاجة للمساعدات لكنهم يقدمونها للشعب الفلسطيني، وهذه مشاعر عظيمة ونبيلة من الشعب المصري والقيادة المصرية".

وأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، أن ما يحدث من الشعب المصري دليل على الترابط الأخوي مع الشعب الفلسطيني، وعلاقة الأخوة ممتدة على مدار التاريخ، وهي علاقة أخوة وتكامل مع الشقيقة الكبرى لنا مصر.

حماس فلسطين الشعب الفلسطيني الشعب المصري إسرائيل القيادة المصرية تهجير الفلسطينيين السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

ترشيحاتنا

50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا

محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث الصحراوي الشرقي.. ويوجه بصرف الإعانات العاجلة لذويهم

الأسعار مبالغ فيها .. الغرف التجارية: السعر العادل للسكر 27 جنيها|فيديو

كتائب القسام تكشف عن ردها بعد دخول نتنياهو إلى قطاع غزة

باحثة : سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن تطبيق التسعير الجبرية على السكر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ