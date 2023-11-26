وزير الدفاع الإسرائيلي: نعود للقتال وضرب حماس بمجرد انتهاء الهدنة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سيعود للقتال وسيضرب حركة حماس بمجرد انتهاء الهدنة.

وقال جالانت خلال زيارته الحدود الشمالية لإسرائيل، إن “كل رهينة يتم إحضاره إلى إسرائيل مهم بالنسبة لنا، وسنبذل كل جهد لإعادتهم جميعًا في أسرع وقت ممكن. نحن ملتزمون بهذا، وأنا ملتزم به شخصيًا”.

وأضاف: “في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى القتال المكثف للغاية. وسنعود للقتال ومهاجمة حماس بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة المصممة لإعادة الرهائن”.

وزعم جالانت أن إنجازات الجيش في الشمال ستسمح لسكان شمال إسرائيل “بالعودة في ظل ظروف مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما بدأنا هذه الحملة”.

وأضاف: “سنترجم إنجازاتنا وانتصاراتنا على حزب الله في الجبهة الشمالية بعودة سكان المنطقة إليها”.