ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، يقوي صحة القلب عبر خفض الكوليسترول الضار، يحسن الهضم ويدعم صحة الدماغ والجلد والشعر، وقد يقي من بعض الأمراض المزمنة كالسرطان والزهايمر، كما يُستخدم للترطيب وله خصائص مضادة للبكتيريا.

من فوائد تناول زيت الزيتون على الريق ..

1تناول كوب من الماء مع اضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون على الريق ويتم شرب الاثنان معا فهذا الخليط له دور كبير جدا فى تقليل الشهية علي الاكل.

2- التقليل من شهية الانسان وعدم رغبة الانسان في تناول الاكل بالتالى يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون فى التخسيس .

3- يعمل زيت الزيتون ايضا علي التخلص وبشكل فعال من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.

4- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائى من الدهون المتركمة في كل مناطق الجسم

5- يعمل زيت الزيتون على اذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

6- زيت الزيتون يعالج ايضا الامساك ويعتبر ملين للجلد ويقوم بتلطيف السطوح الملتهبة فى الجلد

7- زيت الزيتون يعمل على الوقاية من اشعة الشمس الضارة

8- يعتبر زيت الزيتون واقى من السرطانات

9- يعمل زيت الزيتون علي الريق كعلاج فعال لمرض الزهايمر

10- شرب زيت الزيتون علي الريق يقوم زيت الزيتون بعلاج كثير من الامراض

بخلط زيت الزيتون مع الثوم يدخل هذا الثنائى فى علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.

المصدر هيلثى لاين