المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة
بـ 20 جنيها.. إقبال كثيف على الحديقة الدولية وسط تنوع الأنشطة وانخفاض الأسعار
وزير الخارجية: ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
وزير الخارجية يناقش مع نظيره العراقي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الخفيف
واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

رنا عصمت

زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، يقوي صحة القلب عبر خفض الكوليسترول الضار، يحسن الهضم ويدعم صحة الدماغ والجلد والشعر، وقد يقي من بعض الأمراض المزمنة كالسرطان والزهايمر، كما يُستخدم للترطيب وله خصائص مضادة للبكتيريا.

 

 

من فوائد تناول زيت الزيتون على الريق ..

1تناول كوب من الماء مع اضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون على الريق ويتم شرب الاثنان معا فهذا الخليط له دور كبير جدا فى تقليل الشهية علي الاكل.

2- التقليل من شهية الانسان وعدم رغبة الانسان في تناول الاكل بالتالى يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون فى التخسيس .

3- يعمل زيت الزيتون ايضا علي التخلص وبشكل فعال من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.

4- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائى من الدهون المتركمة في كل مناطق الجسم

5- يعمل زيت الزيتون على اذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

6- زيت الزيتون يعالج ايضا الامساك ويعتبر ملين للجلد ويقوم بتلطيف السطوح الملتهبة فى الجلد

7- زيت الزيتون يعمل على الوقاية من اشعة الشمس الضارة

8- يعتبر زيت الزيتون واقى من السرطانات

9- يعمل زيت الزيتون علي الريق كعلاج فعال لمرض الزهايمر

10- شرب زيت الزيتون علي الريق يقوم زيت الزيتون بعلاج كثير من الامراض

بخلط زيت الزيتون مع الثوم يدخل هذا الثنائى فى علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.

المصدر هيلثى لاين

