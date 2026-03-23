الرئيس السيسي يعرض جهود مصر لوقف التصعيد بالمنطقة على رئيس اندونيسيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفياً من الرئيس "برابوو سوبيانتو" رئيس جمهورية إندونيسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الإندونيسي وجه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته للشعب المصري بدوام الخير والازدهار، وهو ما ثمنه الرئيس.

وقدم سيادته التهنئة للرئيس الإندونيسي بمناسبة حلول هذه المناسبة المباركة، وداعيًا الله تعالى أن يعيدها على البلدين وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تناول الرئيس الجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، خاصة في ظل آثاره الاقتصادية السلبية وتداعياته على الاستقرار بالمنطقة والعالم.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي مساندة ودعم مصر لأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة ورفضها التام للمساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها تحت أي ذريعة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإندونيسي أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر من أجل استعادةالاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، مؤكدًا أهمية خفض التوتر الراهن، معربًا أيضًا عن حرص بلاده على مواصلة التشاور الوثيق مع مصر من أجل تعزيز السلم والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق كذلك لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وإندونيسيا،حيث أعرب الرئيسان عن تقديرهما للعلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وأكدا أهمية مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات بمختلف المجالات.