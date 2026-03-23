إيقاف الحرب على البنية التحتية لمدة 5 أيام.. مباحثات مثمرة بين ترامب و إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصداره أوامر بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة و البنية التحتية للطاقة في إيران، وذلك بعد محادثات وصفها بالجيدة والمثمرة بين الجانبين.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن تسوية كاملة وشاملة لأعمال العدائيات بينهما في الشرق الأوسط".

وأضاف أن هذه المحادثات، التي وصفها بـ"العميقة والتفصيلية والبناءة، ستستمر طوال الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أنه "بناء على نبرتها وأسلوبها، أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد البنى التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، على أن يكون القرار رهنا بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".

وجاء إعلان ترامب عن تأجيل الضربات في ظل تصعيد عسكري حاد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث كانت واشنطن تهدد باستهداف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية ردا على الهجمات الإيرانية التي طالت أهدافا أميركية وإسرائيلية في المنطقة.