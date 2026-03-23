وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني التطورات الإقليمية وخفض التصعيد في المنطقة

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، اتصالاً هاتفياً من و "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني، اليوم الاثنين، في إطار التواصل الدورى لتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشار الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال إلى ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الخطورة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجنب الانزلاق إلى فوضى شاملة، مستعرضاً الاتصالات والجهود المصرية الساعية إلى التهدئة وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار لاحتواء الموقف.

وشدد وزير الخارجية، على إدانة مصر الكاملة للاعتداءات علي أراضي الدول العربية الشقيقة، منوهاً بأن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنيب المنطقة حرب إقليمية شاملة أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية الوخيمة على المنطقة والعالم بأسره. وشدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وعدم عرقلتها بأى شكل من الأشكال.

واتفق الوزيران، على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء الموقف لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.