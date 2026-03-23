وزير الخارجية يناقش مع نظيره العراقي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تلقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالًا
فرناس حفظي

تلقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، اتصالًا هاتفيا من نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، حيث تم مناقشة التطورات المتلاحقة في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري الخطير.

وتناول الاتصال خطورة المنعطف الحالي الذي يمر به الشرق الأوسط، حيث حذر وزير الخارجية من أن استمرار دائرة العمليات العسكرية يهدد بجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة، مشددا على الضرورة القصوى لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وما قد يسفر عنه من تداعيات أمنية وإنسانية كارثية.

كما شهد الاتصال بحث الانعكاسات المباشرة لهذا التصعيد على العراق واهمية الحفاظ علي استقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم مصر لجهود الحكومة العراقية في فرض سيادتها وحماية مقدرات شعبها.

وتم خلال الاتصال تبادل الروي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين حول مخرجات الاجتماع العادي لمجلس جامعة الدول العربية المقرر عقده افتراضيا علي مستوي وزراء الخارجية يوم ٢٩ مارس الجاري.

