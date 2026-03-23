وزير الخارجية: ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة
فرناس حفظي

ناقش د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصاعد وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال إدانة مصر لتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام. 

وشدد على أهمية التحرك نحو تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بكل استحقاقاتها، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها بشكل كامل.

وأكد وزير الخارجية علي ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية العضوية  بين قطاع غزة والضفة الغربية ووحدة قطاع غزة ورفض ومقاومة كافة مخططات التهجير الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، باعتباره ذلك ركناً أساسياً في إطار حل الدولتين. 
وتم الاتفاق على ضرورة عدم تشتيت  الانتباه عما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات صريحة يومية نتيجة التركيز والاهتمام الدولي والإقليمي الحالي بالتطورات الخطيرة والتصعيد الراهن اتصالا بايران، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب حسين الشيخ عن تقديره للدور المصري المستمر في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.

