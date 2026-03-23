البنوك تبدأ عملها غدا.. وهذه المواعيد الجديدة في الفروع

يستأنف 36 بنكًا حكوميًأ وخاصًا يعمل داخل مصر، عملهم صباح غدَأ الثلاثاء الموافق 24-3-2026، بعد انتهاء مدة إجازة عيد الفطر المبارك والممنوحة من البنك المركزي لكل العاملين بالجهاز المصرفي على مستوى الفروع والمناطق المصرفية المختلفة والذي صدر قبل 6 أيام سابقة.

وفي وقت من الأسبوع الماضي اعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك وفروعها والإدارات العليا التابعة لكل بنك اعتباراَ من الخميس الماضي وحتي مساء اليوم الإثنين لمدة تبلغ 5 أيام متصلة نظراً للإحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقال البنك المركزي ، إنه من المقرر عودة البنوك لعملها وفي مواعيدها الرسمية اعتبارا من صباح الثلاثاء الموافق 24 من مارس الجاري.

مواعيد عمل البنوك بعد العيد

وبحسب إجراءات البنك المركزي، فإن البنوك ستعود لسابق عملها وفي المواعيد الرسمية بعد انتهاء فترات العمل في شهر رمضان المعظم والمنتهي خلال الأسبوع الماضي.

من المقرر بدء عمل البنوك صباح غدًا الثلاثاء في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات بمختلف الادارات والقطاعات.

وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 7 ساعات يوميا.

مواعيد العمل في رمضان

وأعلن البنك المركزي منذ بدء شهر رمضان المعظم عن عدد ساعات العمل في البنوك بواقع بواقع 5 ساعات يوميًا من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، على أن تستقبل الفروع البنكية العملاء من التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة ظهرًا ، بينما يبدأ عمل الموظفين من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرًا.