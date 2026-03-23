الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تنفي ادعاءات ترامب حول إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب

هاجر رزق

نفى مصدر إيراني، ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حول إجراء مفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب.


 وقال المصدر المطلع، وفق ما نقلت وكالة فارس، إنه "لا يوجد أي اتصال مباشر مع ترامب أو عن طريق الوساطة". 

وأضاف أن "ترامب تراجع بعد أن سمع أن أهدافنا جميع محطات الطاقة في غرب آسيا". 
 

إعلان ترامب لوقف الضربات العسكرية 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصداره أوامر بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران، وذلك بعد محادثات وصفها بالجيدة والمثمرة بين الجانبين.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن تسوية كاملة وشاملة لأعمال العدائيات بينهما في الشرق الأوسط".

وأضاف أن هذه المحادثات، التي وصفها بـ"العميقة والتفصيلية والبناءة، ستستمر طوال الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أنه "بناء على نبرتها وأسلوبها، أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد البنى التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، على أن يكون القرار رهنا بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".

وجاء إعلان ترامب عن تأجيل الضربات في ظل تصعيد عسكري حاد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث كانت واشنطن تهدد باستهداف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية ردا على الهجمات الإيرانية التي طالت أهدافا أميركية وإسرائيلية في المنطقة.

محل
محل
محل

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

