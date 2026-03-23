ترامب: أجرينا محادثات جيدة للغاية مع إيران للتوصل لحل شامل

وقال ترامب - في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال" - :"يسرّني أن أُعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إيران قد أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة جدًا ومثمرة بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أنه استنادًا إلى فحوى ونبرة هذه المحادثات المتعمقة والمفصلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهتُ وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".