بيان عاجل لـ مكتب نتنياهو بشأن الرهائن المفرج عنهم من جانب حماس

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة اليوم بينهم 9 قصر و4 نساء ورجل.

بدوره، لفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة اليوم في طريقهم لإسرائيل.

كما أكد الصليب الأحمر، للرئيس التنفيذي لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، أنه تسلم 17 مختطفًا، من بينهم 14 إسرائيليًا وثلاثة تايلانديين، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن “عملية تسلم دفعة الرهائن اليوم تتم في شمال قطاع غزة”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيا اليوم، مقابل 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق، معربا عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن يفرج عنهم.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الاسرائيليين من غزة بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و٣ تايلنديين خارج اطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.