إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين أن مجلس الدفاع الإيراني هدد بنشر ألغام لإغلاق الخليج بأكمله إذا تعرضت سواحل إيران أو جزرها للهجوم.



وجاء في بيان صادر عن الجهاز الأمني رفيع المستوى، بحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية: "إن الطريقة الوحيدة لعبور مضيق هرمز بالنسبة للدول غير المحاربة هي التنسيق مع إيران".

وذكر مجلس الدفاع أن "أي محاولة من جانب العدو لمهاجمة السواحل أو الجزر الإيرانية" ستؤدي إلى "زرع جميع طرق الوصول وخطوط الاتصال في الخليج الفارسي والسواحل بألغام بحرية متنوعة"، حسب تعبيره.

وأضاف البيان: "سيتم إغلاق الخليج الفارسي بأكمله بشكل فعلي، وستكون المسؤولية عن ذلك على عاتق الجهة التي تهدده"، على حد قوله.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلن الجيش الإيراني أنه سيغلق مضيق هرمز ويهاجم البنية التحتية الإقليمية إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بقصف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم إعادة فتح الممر المائي الرئيسي بحلول مساء الاثنين.