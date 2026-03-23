ترامب : السلام يتحقق من خلال القوة.. وإسرائيل تشن غارات على طهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مجددًا على استراتيجيته المعروفة تحت شعار "السلام من خلال القوة".



وكتب ترامب على حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال": "السلام من خلال القوة، هذا أقل ما يُمكن قوله!".

ويأتي تأكيد ترامب في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي اليوم عن شن موجة واسعة النطاق من الغارات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، مستهدفًا البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني.

ولم يُدل الجيش الإسرائيلي بتفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الأهداف المستهدفة حتى اللحظة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتعكس التطورات الأخيرة حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة ، في حين تتواصل ردود الفعل الدولية حول مدى تأثير هذه الضربات على الاستقرار الإقليمي.