إسرائيل تشدد قيود السفر الجوي.. تقليص الرحلات والمسافرين وسط تصاعد التهديدات

قررت وزارة النقل الإسرائيلية خفض عدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن الرحلات الجوية المغادرة من مطار بن جوريون الدولي وتقليص عدد الرحلات.

وقالت صحيفة جلوبس الإسرائيلية : " تأتي هذه القيود الأكثر صرامة في أعقاب زيادة إطلاق الصواريخ من إيران وبعد مناقشات أجراها مسئولو النقل".

وقررت وزارة النقل خفض عدد الركاب المسموح به على الرحلات المغادرة من 150 راكبا إلى 50 راكبا فقط.

وتقرر تقليص حركة التشغيل بالمطار، بحيث يسمح بهبوط طائرة واحدة فقط وإقلاعها كل ساعة، بدلا من المعدلات السابقة التي كانت تسمح بهبوط ما يصل إلى رحلتين في الساعة للطائرات ذات البدن الضيق، أو رحلة واحدة في الساعة للطائرات عريضة البدن.

ومن المقرر تطبيق هذه القيود اعتبارا من الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين.

وأرجعت السلطات هذه الإجراءات إلى اعتبارات أمنية، موضحة أن عمليات الفحص والتفتيش للمسافرين المغادرين تستغرق وقتا أطول مقارنة بالوافدين، ما يزيد من فترة بقاء الطائرات والركاب داخل نطاق المطار، ويؤدي إلى رفع مستوى المخاطر في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الطيران حالة من الاضطراب، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما ينعكس على حركة السفر ويؤدي إلى تقليص النشاط التشغيلي في عدد من المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المطارات.

واعلنت شركة، يونايتد إيرلاينز الأمريكية، أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل حتى منتصف يونيو المقبل على الأقل.