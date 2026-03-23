بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البرجر فى المنزل.
 

مقادير طريقة عمل البرجر


1/2كيلو من اللحمة المفرومة بنسبة دهون تصل إلى 25%.
1/2ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.
1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
خس.
كاتشب.
مايونيز
شرائح طماطم.
شرائح بصل دائرية.
شرائح من الجبن الشيدر للساندوتشات.
كمية من أكياس الثلاجة.
مكبس البرجر، أو غطاء علبة بشكل دائري لتشكيل قطع البرجر.
بهارات البرجر

خطوات طريقة عمل البرجر 
 

نقوم بخلط اللحمة المفرومة مع بهارات البرجر والملح والفلفل الأسود، بالإضافة إلى البقسماط المطحون.
نفرد أكياس الثلاجة على مكبس البرجر أو غطاء العلبة الدائري، حتى نصنع أشكال قطع البرجر اللحم.
إدخال البرجر في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
نضع شرائح البصل والمشروم مع ملعقة من الزيت في طاسة على النار، ثم نقوم بتشويحهم معًا، وعندما يذبل نضيف 2 ملعقة من الصويا صوص.
تسوية البرجر على الجريل أو في مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق.
تحميص خبز البرجر في نفس الجريل.
شوي البصل والطماطم، حتى يصبحوا جاهزين عند تحضير ساندوتشات .
نبدأ في تجهيز الساندوتشات، بإضافة المايونيز والكاتشب على العيش، ثم البرجر والخس، ثم الجبن  والبصل المكرمل مع المشروم وكذلك شرائح الطماطم.
تقديم السندوتشات  ساخنة مع البطاطس المقلية والكاتشب
والمايونيز
 

بالصور

