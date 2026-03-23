شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

أثارت أقوال المجني عليها في واقعة اتهام شخص بالتحرش بها في أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة في القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح قسم المقطم عن مفاجآت كثيرة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الأقوال..

قالت المجني عليها: «بعد اللى حصلي في الموقف الأول بيوم وأنا ماشية في نفس التوقيت عند كوبري المشاة في البارون سيتي لقيت نفس الشخص قاعد مع حد تاني وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء».

وأضافت أن هذا الموقف حدث في نفس توقيت الموقف الأول الساعة 9 صباحا، في نفس المكان عند كوبرى المشاة عن البارون سيتي، حدث أثناء توجهي للشغل.

من جانبها، قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في أتوبيس نقل عام بالمعادي في محافظة القاهرة، لـ جلسة 24 مارس.

وشهدت الجلسة الماضية حضور المتهم بالتحرش بفتاة في أتوبيس نقل عام بالمعادي في محافظة القاهرة، بينما تغيبت المجني عليها في أولي جلسات القضية اليوم، كما شهدت الجلسة ادعاء دفاع المجني عليها بتعويض مدني بـقيمة 300 ألف جنيه ودعي أيضا دفاع المتهم بتعويض بقيمة مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بمحافظة السويس) أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم تحرش الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو لفظيًا بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، أو سابقة تقابله مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.