عمر فايد: حزين لعدم تواجدي في قائمة المنتخب رغم اجتهادي
الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب السعودية في حماية أمنها وسيادتها
شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة
حكم دفع الكفارة بدلا من قضاء صيام رمضان.. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
إيران تطلق الموجة 75 .. انفجارات تهز تل أبيب وصواريخ عنقودية تشعل سماء الأرض المحتلة
انسحاب مفاجئ للأجانب من قيادة العمليات المشتركة في العراق.. ونقلهم جوا خلال يومين
بسبب خلافات الجيرة.. سائق سيارة نقل يدهس سيدتين ودراجة نارية أمام منزل بالشرقية
ترامب يهدد : سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز
بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
أثارت أقوال المجني عليها في واقعة اتهام شخص بالتحرش بها في أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة في القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح قسم المقطم عن مفاجآت كثيرة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الأقوال..

قالت المجني عليها: «بعد اللى حصلي في الموقف الأول بيوم وأنا ماشية في نفس التوقيت عند كوبري المشاة في البارون سيتي لقيت نفس الشخص قاعد مع حد تاني وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء».

وأضافت أن هذا الموقف حدث في نفس توقيت الموقف الأول الساعة 9 صباحا، في نفس المكان عند كوبرى المشاة عن البارون سيتي، حدث أثناء توجهي للشغل.

من جانبها، قررت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في أتوبيس نقل عام بالمعادي في محافظة القاهرة، لـ جلسة 24 مارس.

وشهدت الجلسة الماضية حضور المتهم بالتحرش بفتاة في أتوبيس نقل عام بالمعادي في محافظة القاهرة، بينما تغيبت المجني عليها في أولي جلسات القضية اليوم، كما شهدت الجلسة ادعاء دفاع المجني عليها بتعويض مدني بـقيمة 300 ألف جنيه ودعي أيضا دفاع المتهم بتعويض بقيمة مليون جنيه. 

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بمحافظة السويس) أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم تحرش الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو لفظيًا بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، أو سابقة تقابله مع المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

فضيحة أمنية في إسرائيل.. جندي بالقبة الحديدية يبيع أسرار الدفاع الجوي لإيران مقابل 130 دولارا

محمد بن زايد يلتقي الرئيس الصربي ويبحثان تطورات المنطقة والتعاون المشترك

محمد بن زايد يلتقي الرئيس الصربي ويبحثان تطورات المنطقة والتعاون المشترك

ترامب

ترامب يؤكد إمكانية زيارته تل أبيب في أبريل لتسلم جائزة إسرائيل

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد