سيميوني: أخطاء أتلتيكو أمام الريال كلفتنا خسارة الديربي

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في ديربي العاصمة ضمن الدوري الإسباني جاءت رغم الأداء الجيد للفريق، مشيرًا إلى أن النتائج لم تُحسم لصالحهم بسبب عدم استغلال الفرص المتاحة.

وأوضح سيميوني أن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد ماركوس يورينتي لم تكن العامل الحاسم في الخسارة، مؤكدًا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص التي كان بالإمكان تحويلها إلى أهداف.

وأضاف: "كنا نستحق نتيجة أفضل، لكن لم نتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف رغم الأداء المتميز في بعض الفترات".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى تطور لاعب الفريق أديمولا لوكمان، مؤكدًا أن مستواه يتحسن باستمرار ويُسهم بشكل إيجابي في الهجوم والدفاع على حد سواء، مضيفا : "لوكمان يقدم حلولًا هجومية متنوعة ويمتلك روح قتالية رائعة".

وتطرق سيميوني إلى ضرورة إدارة المباريات بشكل أفضل أمام فرق بحجم ريال مدريد، مشيرًا إلى أهمية التركيز واستغلال الفرص بأفضل شكل ممكن، وقال: "كان بإمكاننا فرض سيطرة أكبر على اللقاء وخلق فرص أكثر وضوحًا، لكننا لم ننجح في ذلك".

واختتم مدرب أتلتيكو تصريحاته مؤكدًا أن الفريق بحاجة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة والعمل على تعزيز الانضباط التكتيكي في المباريات المقبلة لضمان نتائج أفضل.