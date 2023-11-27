حسام حسني: درجة الحرارة لما توصل 40 مش سخونية ده حالة طبية طارئة

خصص الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج على الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، فقرة عن أسباب دور البرد المنتشر وأعراضه.



من جانبه حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قائلا :"فيروس كورونا مازال موجودا، ولم يختفي، وإنما حدته تراجعت، حيث لم يعد يمثل هلع طبي كما كان وقت الجائحة.

وتابع أن هناك فيروسات منتشرة هذه الفترة كفيروس كورونا، والفيروس المخلوي، وفيروس الأنفلونزا ولكن درجة الإصابة ليست شديدة، وينتهي دور الإصابة خلال 5 أيام.

واكمل انه درجة الحرارة لما توصل ٤٠ دي مش سخونية ده حالة طبية طارئة.