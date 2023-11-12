هل ظهرت متحورات جديدة خطيرة لانفلونزا الطيور.. حسام حسني يحسم الأمر

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الحذر مطلوب وهو طوق النجاه من اي مرض، مضيفا أن الفيروسات النفسية تنشط في أوقات معينة ومنها فصل الخريف الحالي.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الفيروس المخلوي موجود وعلينا الحذر من هذا الأمر، متابعا أن لم تظهر اي متحورات من فيروس انفلونزا الطيور في مصر.

وأشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن الدولة المصرية ووزارة الصحة تعمل وفق قواعد منضبط للتعامل مع أي أزمة صحية ممكن أن تحدث.