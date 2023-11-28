أفضل دعاء يردده المسلم.. قصير ومكتوب

يبحث دائما كل مسلم، عن أفضل دعاء يردده كل يوم؛ بهدف التقرب إلى الله- عز وجل-، والاستزادة من الأعمال الصالحة.

أفضل دعاء

وعن أفضل دعاء يستحب ترديده يوميا، نورد ما يلي:

اللهم لا تحرمنا سَعَة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك؛ لسوء ما عندنا، ولا تجازِنا بقبيح أعمالنا، ولا تَصْرِفْ وجهَك الكريم عنَّا يا نور السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد على التوفيق للحمد، ولك الشكر أن أجريت على لساننا كلمات الشكر لك، فإنَّا لا نُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهمَّ إنا نسألك من كلِّ خيرٍ خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كلِّ شرٍّ أنت به أعلم، اللهمَّ اجعل حسابنا يسيرًا ننقلب من بعده مسرورين إلى الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.

يا الله، يا من ضجَّت إليك الأصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات وها أنت ترى مكاننا وتسمع دعاءنا نسألك يا ربنا أن تقضيَ لنا الحوائج وتصرف عنَّا السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعلْ حُسن ظننا بك نورًا يضيء لنا الطريق عند الوصول إليك يا ربَّ العالمين.

اللَّهم ارزقنا الرضا وراحة البال وصلاح الحال وجبر الخاطر يا رب العالمين.

اللهمَّ الْطف بأهل مصر، اللهمَّ احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروهٍ وسوء يا رب العالمين.

اللهمَّ إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرِّبه وإن كان قريبًا فيسِّره، وإن كان كثيرًا فبارك لنا فيه يا ربَّ العالمين.

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلِّغنا مما يرضـيك عنا آمالنا يا رب العالمين.

دعاء قصير

اللهم احفظ أَمنَنا ووحدتَنا واستقرارَنا، اللهمَّ اكشف الغمَّة عن الأمَّة، واجعلنا في حمايتك وكنفك وحفظك يا من إذا وعد وَفَى وإذا أوعد عَفَا، نسألك يا الله أن تغفرَ وتعفوَ عمَّن هفا وجفا وبالله اكتفى، يا رب العالمين.

اللهمَّ ما قسمت في هذا اليوم من خير وصحَّة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظِّ والنصيب، وما كتبت فيه من شرٍّ وبلاء وفتنة فاصرفْه عنَّا، يا أعظم من سُئل ويا أكرم من أجاب، يا رب العالمين.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله

فضل الدعاء

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن النبي الكريم لم يدع الدعاء قط (وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإنَّ الْبَلاَءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)[الطبراني في الأوسط].

وتابع علي جمعة، في منشور: كم رفعت محنة بالدعاء, وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير.

وقال الإمام الغزالي في هذا الشأن: فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء, فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة, كما أن الترس سبب لرد السهام, والماء سبب لخروج النبات من الأرض, فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان, فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان.