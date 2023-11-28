هرب وقبضوا عليه| قصة مثيرة للأسير الروسي لدى حماس.. ماذا فعل؟

كشفت عمة الرهينة الإسرائيلي الروسي روني كريفوي، الذي أطلقت حركة حماس سراحه، مؤخرا، ضمن هدنة تبادل الأسرى، تفاصيل مثيرة عما عاشه في قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الجمعة الماضية، تسلم الأسرى من حماس في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس بعد أسابيع من الحرب.

وشهدت الهدنة حتى الآن، إطلاق سراح 4 مجموعات من الرهائن الإسرائيليين من غزة ومثلهم من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ماذا حدث للأسير الروسي؟

الرهينة الإسرائيلي الروسي روني كريفوي كان من أعضاء فريق الإنتاج في مهرجان "سوبر نوفا" قرب حدود غزة، حيث تعرض للاختطاف صباح يوم السابع من أكتوبر، عندما شنت حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل.

وقالت إيلينا ماجد عمة الرهينة الإسرائيلي، لإذاعة "كان" العامة في إسرائيل، إن كريفوي "تمكن من الهروب من خاطفيه والاختباء في غزة لمدة 4 أيام، قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى".

وأضافت أنه كان محتجزا في البداية في مبنى تعرض للانهيار نتيجة القصف الإسرائيلي، مما مكنه من الفرار من خاطفيه والاختباء بمفرده لعدة أيام، إلا أنه في النهاية، قبض عليه سكان غزة"، مؤكدة أنهم أعادوه إلى حركة حماس.

وأشارت عمة الرهينة المحرر، إلى أنه "حاول الوصول إلى الحدود لكنه لم يكن تتوفر له الوسائل التي تساعده على تحديد موقعه".

ماذا قالت روسيا عن كريفوي؟

بعد أيام من اختطافه، وبالتحديد في 12 أكتوبر، تلقت عائلة المواطن الإسرائيلي الروسي إخطارا رسميا من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن كريفوي "قد تم اختطافه على الأرجح"، حسبما قالت عمته.

وفي وقت سابق، اعتبرت موسكو أن إفراج حماس عن كريفوي "بادرة حسن نية" من جانب الحركة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "سنواصل مساعينا لتحقيق الإفراج السريع عن بقية المواطنين الروس المحتجزين فى القطاع".

ما موقف الهدنة في غزة؟

انتهت مهلة الهدنة بين إسرائيل وحماس، أمس الاثنين، إلا أن البيت الأبيض قد رحب بتمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين، وفق ما صرح المتحدث باسمه جون كيربي الإثنين.

وقبيل انتهاء الهدنة عند السابعة من صباح الثلاثاء والتي أتاحت الإفراج عن رهائن ومعتقلين وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة ، أعلن متحدث الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديدها ليومين إضافيين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية الاثنين، إن هناك "رسائل إيجابية" من حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

ومن المقرر أن يشهد تمديد لمدة يومين، إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية و60 معتقلا فلسطينيا.