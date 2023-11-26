أمير قطر: شكرا للرئيس السيسي على جهوده لتحقيق هدنة إنسانية بـ غزة

في تبادل الامتنان، أعرب أمير قطر تميم بن حمد، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود التعاون التي أدت إلى تحقيق هدنة إنسانية في غزة.

ووفقا لما نشره المتحدث الرسمي بإسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، علي موقع أكس، أكد الأمير تميم على التعاون المثمر بين فريقي البلدين اللذين يعملان في إطار قرارات القمة العربية الإسلامية إلى جانب الأشقاء ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين.

في وقت سابق، أعرب الرئيس السيسي، في بيان له، عن خالص الشكر والتقدير للشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، على الجهود الحثيثة التي يبذلها هو وفريقه. واستكملت هذه الجهود المبادرات المصرية بسلاسة، مما ساهم في التنفيذ الناجح للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة.

ويؤكد تبادل رسائل الشكر وحدة المواقف العربية والتزام الأطراف الإقليمية بترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية إلى إجراءات ملموسة من أجل تحسين القضية الفلسطينية.