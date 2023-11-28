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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غالانت: إسرائيل ستقاتل بقوة أكبر ضد حماس بعد الهدنة

وزير الدفاع الاسرائيلي
وزير الدفاع الاسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية "ستقاتل بقوة أكبر" عندما تعود للقتال ضد حركة "حماس" بعد الهدنة، وأضاف أن العملية "ستنفذ في أنحاء قطاع غزة بأكمله".

وذكر غالانت، في كلمة أمام مجموعة من الجنود الإسرائيليين: "أمامكم بضعة أيام، عندما نعود إلى القتال سنستخدم نفس القوة وأكثر... وسنقاتل في كامل قطاع غزة".


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أدلى بهذه التصريحات قبل أن تعلن قطر أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في غزة لمدة يومين إضافيين، تزامنا مع قرب انتهاء هدنة الأيام الأربعة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

وفي بيان مقتضب، أعلنت "حماس": "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

وأتي هذا الإعلان بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، بحسب مصدر مطلع.

وكانت مصر قالت في وقت سابق إن هناك جهودا مستمرة لتمديد الهدنة لمدة يومين.

وتضمن الاتفاق الأساسي بين إسرائيل و"حماس"، هدنة مدتها أربعة أيام، لتأمين إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة في مقابل وقف إطلاق النار والسماح بوصول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات أكبر.

وكان مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون قالوا إنه يمكن تمديد الهدنة ليوم إضافي كلما أطلقت "حماس" سراح 10 على الأقل من المحتجزين في غزة.

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