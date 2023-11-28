مسئول أمريكي: البيت الأبيض لا يعتقد تعمد حماس احتجاز امرأتين أمريكيتين

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، الاثنين، إن البيت الأبيض لا يعتقد أن حماس تعمدت احتجاز امرأتين أمريكيتين كان من المتوقع إطلاق سراحهما كجزء من إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الأمريكي في اتصال مع الصحفيين إن تعمد حماس احتجاز الرهينتين الأمريكيتين على أساس جنسيتهما الأمريكية لم يكن “النتيجة التي يمكن أن نستخلصها” وفقا لـ CNN

ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف توصلت الإدارة إلى هذا الاعتقاد.

وقال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يكون ثلاثة أمريكيين من بين الرهائن الخمسين الذين ستطلق حماس سراحهم خلال هدنة مدتها أربعة أيام.

وقال المسؤول إن إدارة بايدن لا تزال تأمل في إطلاق سراح المرأتين، مشيراً إلى اتفاق تلتزم فيه حماس “بإطلاق سراح 20” رهينة إضافية خلال اليومين المقبلين.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن قطر قالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة لمدة يومين إضافيين. وبموجب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 10 رهائن كل يوم، وفقا لمستشار إسرائيلي كبير.

وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح المرأتين الأمريكيتين يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

خلال الأيام المقبلة، سيكون هناك مزيد من المناقشات بين جميع الأطراف حول إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وفقا للمسؤول.

وقال المسؤول الأمريكي: "سنرى أين نحن بعد يومين من الآن".