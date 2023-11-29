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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة بترول عالمية تعتزم ضخ 43 مليون دولار استثمارات إضافية| تفاصيل

وزير البترول
وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ريتشارد هال رئيس شركة دانة غاز والوفد المرافق؛ حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة قوية من الشركة فى التوسع فى أعمالها فى مصر وضخ استثمارات اضافية خاصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وخلال اللقاء أكد الملا أنه رغم التحديات إلا أن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركات البترول العالمية وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات.

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وأشار إلى أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة فى مجال البترول والغاز لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومهارات وخبرات متميزة وموقع جغرافى محورى ما مكنها من التحول بالفعل إلى مركز إقليمى للغاز الطبيعى حيث يتم توريده من الدول المجاورة وإعادة تصديره من مصانع الإسالة المصرية للأسواق العالمية وخاصة أوروبا.

ومن جانبه أكد رئيس دانة غاز أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات اضافية تبلغ حوالى 43 مليون دولار فى اطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 بمناطق امتيازها يتضمن حفر 11 بئر تنموى و3 آبار استكشافية بهدف زيادة الانتاج بمقدار حوالى 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار ، مشيراً إلى التزام الشركة بالعمل فى مصر والتوسع فيها.

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

مباحثات مشتركة مع بتروناس الماليزية فى مجال البترول والغاز

وعلى جانب آخر بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية للغاز المسال والوفد المرافق له أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شل فى تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والانتاج منه فضلاً عن الاستعداد لبدء العمل فى المرحلة الحادية عشر من المشروع ، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.

وأكد الملا خلال اللقاء أن تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعاليات قمم المناخ خلال قمة المناخ COP27 مهد الطريق للعمل المشترك من أجل التنفيذ الجاد والفعلى لمجهودات خفض الانبعاثات التى تنفذها قطاعات البترول والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات حول العالم حالياً ، مشيراً إلى أن صناعات القيمة المضافة المبنية على الغاز الطبيعى تعد الاستخدام الأمثل له كثروة طبيعية توفر عملة صعبة.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك سعات فائضة فى مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وقادرة على تلبية طلب دول شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز ، مشيراً إلى أن العمل جارى مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الانتاج بتوافق تام من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة.

ومن جانبه أشار نائب رئيس بتروناس أن بلاده تعمل بشكل جاد فى التوسع فى الطاقات المتجددة وانتاج الأمونيا الخضراء وتعمل على توجيه معظم انتاج الغاز الطبيعى للتصدير وصناعات القيمة المضافة ، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد بدء الانتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق ، كما أشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والانتاج فى مصر والدول الأخرى التى تعمل بها.

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشهريزال بن شهارى الرئيس التنفيذى لبتروناس مصر.

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