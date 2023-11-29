مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

أشعلت الأسيرة الإسرائيلية مايا ريجيف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور أحد مقاتلي القسام وهو يلوح لها، وهي تجلس داخل سيارة للصليب الأحمر، ويقول لها باي مايا، وهي ترد له التحية قائلة: باي شكرًا.

مايا ريجيف

من هي الأسيرة الإسرائيلية مايا؟

بعد انتشار صورة الأسيرة الإسرائيلية مايا ريجيف بمواقع التواصل الاجتماعي، ربط البعض مظهر لأسيرة الإسرائيلية مايا ريجيف المليء بالاطمئنان والخالي من الخوف، بالمعاملة الحسنة التي حصلت عليها خلال فترة الأسر على يد مقاتلي كتائب القسام التابعة لحماس.

مايا ريجيف، هي فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 21 عامًا، وقعت في أسر عناصر المقاومة الفلسطينية رفقة شقيقها ايتاي، خلال وجودها في حفلات بغلاف غزة.

وبعدها حاول والداها التواصل مع مايا، لمعرفة موقعها، لكنه لم يستطع التواصل معها بعد قطع الاتصال.

كيف أصيبت مايا بقدمها؟

خلال عملية 7 أكتوبر، تعرضت مايا ريجيف لـ إصابة في ساقها، حيث أصيبت برصاصة، وخضعت لعملية جراحية خلال وجودها في أسر المقاومة الفلسطينية.

ولا يزال شقيق مايا ريجيف إيتاي البالغ من العمر 18 عامًا أسيرا في غزة، خاصة أن تبادل الأسرى في تلك المرحلة اقتصر على النساء والقصر فقط.

ويعد تبادل الأسرى، هو المرحلة الأولى من التبادلات بين إسرائيل وحماس، وهو جزء من اتفاق يتضمن وقف القتال طوال فترة الهدنة وأيامها الممتدة، مع تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مايا ريجيف وشقيقها ايتاي

الدفعة الثانية من تبادل الأسرى

وشملت الدفعة الثانية من تبادل الإسرائيليين كلا من، شوشان هاران، 67 عامًا، عدي شوهام، 38 عامًا، وأبناء عدي ياهيل، 3 أعوام، ونافي، 8 أعوام، شيري فايس، 53 عامًا وابنتها نوجا فايس، 18 عامًا، هيلا روتيم، 12 عامًا، نعوم أور، 17 عامًا وألما أور، 13 عامًا، نعوم أفيغدوري، 12 عامًا، ووالدتها شارون أفيغدوري، 52 عامًا.

بينما شملت الدفعة الثانية من تبادل الأسرى الفلسطينيين الآتي، سلطان سامر محمود سرحان، قسام إياد أحمد أعور، محمد أحمد محمود أعور، نصر الله إياد أمجد أعور، خليل أحمد خليل أعور، أمين محمد أمين عباسي، مصطفى محمد ابراهيم عباسي، أحمد قادري محمود شيحه، سمير سامر سمير بختان، محمد عبوده حسن غيث، موسى حميدان فضل محتسب، أيهم عدنان صبحي شاعر، ريان عدنان حسن عتيق، مالك مراد خالد بوجة.