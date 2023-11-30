ربت أخواتها وأولادها من العيش الشمسي..مسنة أسوانية: ربنا مش بينسانا الحمد لله|شاهد

" ست أخواتها " هي قصة واقعية تجسد صمود وصلابة المرأة المصرية في مواجهة الظروف المعيشية لتتحول قصتها إلى فيلم تسجيلى وثائقى نال إعجاب المشاهدين والمختصين والتكريم في المراكز الفنية والثقافية.

ونستعرض عبر عدسة " صدى البلد " قصة السيدة الأسوانية " ست أخوات رمضان بدرى 78 سنة "، والتى روت قصتها بأنها سيدة أرملة تعيش فى نجع السدر بقرية غرب أسوان ، ونجحت في تربية وتنشأة أخواتها وأبناءها وأحفادها من صناعة العيش الشمسى حتى توفر قوت يومها لأسرتها ، ولديها 6 أبناء ماتوا 3 أبناء منهم ، والباقى ولد وبنتين يعيشون معها فى بيت بسيط.

ست أخواتها

وقالت بأنه الذى أطلق عليها أسم " ست أخوات " هو والدها حيث كانت السادسة في ترتيب أخواتها و كانت مدللة لأنها أخر العنقود ، ثم تزوجت وكافحت مع زوجها من بداية الحياة الزوجية، وعلى الرغم من أنها إمرأة نحيفة وضعيفة جداً فعملها محتاج جهد وقوة وإستيقاظ مبكر ويتكرر كل يوم ، كما أنها مؤمنة وراضية ، وشاكرة ربها ، وعلاقتها بجيرانها علاقة قوية وجميلة تحبهم ويحبونها ، وجاء عملها فى صناعة العيش بالصدفة ، وكانوا يساعدوها فى الخبيز، قائله: ربنا مش بينسانا وبنحمده دايما.

ويرصد الفيلم الوثائقى القصير، قصة كفاح امرأة فى السبعين من عمرها، مقيمة بمحافظة أسوان، وتعمل فى صناعة العيش الشمسى، واسم السيدة "ست أخوات" وهو الاسم الحقيقى للسيدة وهو نفس اسم الفيلم، وتبدو سيدة ريفية مميزة بصوتها الجذاب ودف إحساسها الذى يطل من كل مشهد، وتتحدث عن حكايتها وقصة كفاحها وما حدث لها من أحداث درامية تعكس الواقع الذى مرت به.

جهود

وحرصاً من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم ومساندة هذه النماذج المعبرة عن آصالة المرأة الأسوانية وقدرتها على إقتحام تحديات الحياة بإرادة وصبر وقوة تحمل فقد قام بإستقبال وتكريم السيدة " ست أخوات رمضان بدرى" في مكتبه بإهدائها درع المحافظة وتلبية مطالبها ، بحضور أسرتها .ووجه محافظ أسوان التحية والتقدير للسيدة " ست أخواتها " ، وخاصة أنها تستحق كل تقدير وإحترام لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب ، والقدرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة.

ولفت المحافظ إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به ويفخر به المجتمع كله ، وما نقدمه لها من لمسة وفاء يأتى عرفاناً بدورها البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أى تحديات.

وأكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة الدائم لدعم ومساندة الجهود والبرامج التى تهدف إلى تمكين المرأة على كافة المستويات الإجتماعية والإقتصادية والمهنية ، وهو الذى يتواكب مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لمكانة المرأة ودورها كشريك أساسى فى تحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.

كما حرص اللواء أشرف عطية على تكريم مصور الفيلم هيثم فهمى ، ومخرجة الفيلم زينب سعدى لدورهم الحيوى فى إبراز هذه القصة الإنسانية المليئة بالعبر والدلالات والمواعظ.

وكان قد شهد البيت الروسى بالإسكندرية عرضاً للفيلم التسجيلى "ست أخوات" الحاصل على الجائزة الأولى فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، وذلك بمعرض الصالون "الثالث" للتصوير الفوتوغرافي والفنون الرقمية، الميديا، الأفلام القصيرة والصور المتحركة، فى إطار ٨٠ عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وحضر عرض الفيلم، بافيل كديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، والفنان هيثم فهمى، مدير التصوير، والفنانة زينب سعدى، مخرج الفيلم، وممثلى الجالية الروسية، وجمهور من المحبين للفنون وبعض المشاركين بمعرض الصور، وتم تكريم القائمين على الفيلم من جانب البيت الروسى وتوزيع شهادات تقدير لهم.