شركة تسويق إنجليزية.. ماهر همام يفجر مفاجأة بشأن احتراف محمد عبدالمنعم

كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، آخر المستجدات عن احتراف لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم.

وكتب ماهر همام، عبر حسابه علي فيسبوك، "محمد عبد المنعم وقع منذ أيام على عقود مع شركة تسويق إنجليزية من أجل تسويقه في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وهي نفس الشركة التي تتولى تسويق محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي".

يذكر أنه مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركز حاليًا داخل مصر.

وفتح عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي ، باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل للاحتراف فيأوروبا.

منشور غاضب لـ محمد عبد المنعم

وفجّر محمد عبد المنعم غضبه عقب تجاهل ملف احترافه في يناير أو التجديد له، حيث نشر عبد المنعم، قبل مواجهة سموحة في الدوري، منشورًا جاء فيه: «تمسك بحلمك واستمر خلفه، قد لا تحصل على التقدير الذي تستحقه لكن الله يرىمجهودك وعملك، مُضيفًا: «لا يوجد خيار آخر لابد أن تستمر من أجل حلمك الذي ضحيت كثيرًا من أجله وأيضًا من أجلعائلتك».