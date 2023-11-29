شوبير يطرح سؤالًا لجمهور الزمالك بعد الفوز على فيوتشر

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا بهدفين نظيفين على نظيره مودرن فيوتشر في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"في رأيك - من هو رجل مباراة الزمالك وفيوتشر ".

تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي اقيمت على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابها صالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي اقيمت على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.