جنرال موتورز تحصل على 9.3 مليار دولار من عقود الاتحاد الجديدة

قدّمت جنرال موتورز تحديثًا تجاريًا واسع النطاق بعد مجموعة من التطورات الصعبة بالإضافة إلى صفقات العمل الجديدة في الولايات المتحدة وكندا.

وأشارت جنرال موتورز إلى أن أعضاء UAW سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 25٪، وتعديلات تكلفة المعيشة، وزيادة بنسبة 3.6٪ في مساهمات التقاعد، وإجازة إضافية، ومكافأة توقيع قدرها 5000 دولار (3935 جنيهًا إسترلينيًا / 4555 يورو).

وتتراكم هذه النفقات وتتوقع الشركة زيادة إجمالية في التكاليف الإضافية قدرها 9.3 مليار دولار (7.3 جنيه إسترليني / 8.5 يورو) على مدى مدة العقود المبرمة مع Unifor وUAW، ومضت جنرال موتورز لتقول إن متوسط تأثير التكلفة من المتوقع أن يصل إلى حوالي 575 دولارًا (452 جنيهًا إسترلينيًا / 524 يورو) لكل مركبة.

وهذا مبلغ كبير من المال، لذا ستشرع شركة صناعة السيارات في بعض "إجراءات الربحية".. وتشمل هذه زيادة ربحية المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي من خلال "الكفاءات في التصميم والهندسة والتصنيع والتسويق والتوزيع".

وتتوقع الشركة أيضًا توفير المليارات من برنامج خفض التكاليف وتستعد لإطلاق سيارات الدفع الرباعي الجديدة التي تعمل بمحرك ICE والتي تكون أكثر ربحية من سابقاتها. وفي مواجهة الطلب المشكوك فيه على السيارات الكهربائية، تتبنى الشركة "نهجًا رشيقًا" من أجل "تحسين الربحية"، مع تحقيق التوازن بين الإنتاج وديناميكيات السوق المتغيرة.

تقدر شركة صناعة السيارات أن الإضرابات كلفتها 1.1 مليار دولار (866 جنيه إسترليني / 1 مليار يورو)، ويعزى هذا في الغالب إلى خسارة ما يقرب من 95000 مركبة لم يتم تصنيعها.

بالنظر إلى كل هذه التطورات، ليس من المستغرب أن تقوم جنرال موتورز بتحديث توجيهاتها لعام 2023. ومن المتوقع الآن أن يصل صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين إلى 9.1 - 9.7 دولار (7.2 جنيه إسترليني - 7.6 جنيه إسترليني / 8.3 - 8.8 يورو) مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة لـ 9.3 - 10.7 مليار دولار (7.3 جنيه إسترليني - 8.4 جنيه إسترليني / 8.5 - 9.8 يورو) مليار دولار.

على الرغم من أننا لن نتعمق كثيرًا في البيانات المالية، فقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح للربع الرابع بقيمة 0.09 دولار (0.07 جنيه إسترليني / 0.08 يورو) للسهم الواحد، ومع ذلك، في خطوة تهدف إلى إرضاء المساهمين، أعلنت الشركة عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح إلى 0.12 دولار (0.10 جنيه إسترليني / 0.11 يورو) بدءًا من عام 2024.

أعلنت شركة صناعة السيارات عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار (7.9 جنيه إسترليني / 9.1 يورو)، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول الربع الأخير من العام المقبل، وقد ساعدت هذه الخطوة على رفع السهم بأكثر من 9٪ يوم الأربعاء.

قالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز: "مع وضوح تكاليف العمالة والإنتاج لدينا مرة أخرى إلى المسار الصحيح، فإننا نعود إلى إطار تخصيص رأس المال لدينا من خلال إعادة شراء 10 مليارات دولار (7.9 جنيه إسترليني / 9.1 يورو) من الأسهم العادية من خلال حصة متسارعة". برنامج إعادة الشراء، ورفع أرباح أسهمنا العادية بنسبة 33٪ بدءًا من عام 2024، وإعادة توجيه أرباحنا لعام 2023.

ومضى المسؤول التنفيذي في تسليط الضوء على توليد النقد "القوي جدًا" ومستويات السيولة القياسية، ومع ذلك، فهذه ليست كلها أخبارًا جيدة حيث صرحت بارا بأنها "أصيبت بخيبة أمل من إنتاجنا للسيارات الكهربائية القائمة على Ultium في عام 2023 بسبب الصعوبات في تجميع وحدة البطارية"، وأشارت أيضًا إلى "التحديات في Cruise" حيث يجب على شركة القيادة الذاتية "إعادة بناء الثقة مع المنظمين على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي" وكذلك مع المستجيبين الأوائل والمجتمعات.

على الرغم من هذه الظروف الصعبة، قالت بارا: "لا تزال الربحية وتوليد النقد لأعمالنا في محركات الاحتراق ICE قوية لأننا قمنا باستثمارات استراتيجية لتحقيق النمو في القطاعات ذات هوامش الربح العالية. لقد أمضينا سنوات في إعداد الشركة لمستقبل كهربائي بالكامل، ولا تزال أهدافنا الربحية والهامش على المدى الطويل سليمة، على الرغم من الرياح المعاكسة الأخيرة.