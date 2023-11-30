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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تبيع حصة دينسو بقيمة 4.7 مليار دولار لتمويل تطوير السيارات الكهربائية

صدى البلد

تتطلع تويوتا واثنتين من الشركات التابعة لها إلى تحرير الأموال النقدية، وبالتالي، ستبيع حوالي 700 مليار ين (4.7 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) من أسهم شركة دينسو لتوريد قطع غيار السيارات. على الرغم من التجارة، من المتوقع أن تظل شركة صناعة السيارات أكبر أصحاب المصلحة في الشركة.

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في المجمل، سوف يصل البيع إلى حوالي 10 بالمائة من دينسو، ومن المتوقع أن يأتي النصف تقريبًا من تويوتا. ومن ناحية أخرى، ستقوم شركتاها التابعتان، شركة تويوتا للصناعات (التي تصنع الرافعات الشوكية) وشركة آيسين (التي تزود المحركات والمكونات الأخرى)، ببيع الأسهم المتبقية.

 

وفي الوقت نفسه، تخطط دينسو لإعادة شراء بعض الأسهم التي تم بيعها كجزء من هذه الخطوة لمنع سعر سهمها من الانخفاض بشكل كبير، وفقًا لما أوردته رويترز. ومع ذلك، فقد انخفضت أسهمها بالفعل بنسبة 4.9 بالمائة بعد التقارير الأولية عن التداول.

 

اعتبارًا من سبتمبر، امتلكت تويوتا حصة قدرها 24.2 بالمائة في دينسو. وبالتالي، حتى بعد اكتمال هذه التجارة، وبيع ما يقرب من خمسة بالمائة من أسهم المورد، ستظل تويوتا أكبر مساهم في الشركة.

 

إذا تمت الموافقة عليه، فإن هذا الإجراء سيمثل ثاني أكبر طرح للأسهم في اليابان هذا العام (بعد بيع أسهم بنك البريد الياباني فقط) وأهم صفقة في صناعة السيارات منذ أكثر من عقد من الزمان.

 

وبما أن هذه الإجراءات لم يتم الإعلان عنها رسميًا، فإن تويوتا لم تكشف بعد عن مبرراتها المنطقية. ومع ذلك، تعمل الشركة على زيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية، وهو مسعى كثيف رأس المال بسبب البحث والتطوير وتغييرات الإنتاج التي تتطلبها هذه التكنولوجيا المتقدمة.

 

تعمل شركة صناعة السيارات على نشر وحدات جيجابريس جديدة في مصانعها، وتطوير سيارات كهربائية طويلة المدى باستخدام تكنولوجيا غريبة، مثل بطاريات الحالة الصلبة، لمنافسة أمثال تسلا. وفي الوقت نفسه، تخطط لمواصلة إنتاج المركبات الهجينة والهيدروجينية في المستقبل المنظور.

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