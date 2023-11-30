كريستيانو رونالدو يواجه دعوى قضائية بـ مليار دولار.. ماذا فعل؟

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة تطالبه بسداد غرامة قدرها مليار دولار.. فما القصة؟

جاءت الدعوى القضائية نظرًا لتعاون النجم البرتغالي مع إحدى شركات العملات المشفرة، والتي تعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

زعم أصحاب الدعوى القضائية أن إعلانات رونالدو للشركة أدت إلى خسارتهم بسبب الاستثمارات التي قاموا بها.

ما علاقة رونالدو بالعملات المشفرة؟

في نوفمبر 2022، أعلنت الشركة عن إصدار مجموعة من "NFTs" تحمل اسم ورقم قميص كرستيانو رونالدو "CR7"، وهي أصول افتراضية يمكن شراؤها وبيعها، ولكنها لا تمتلك شكلًا ماديًا وموجودة فقط رقميًا.

صرح رونالدو آنذاك بأن هذه الخطوة ستكافئ جمهوره عن سنوات الدعم التي قدموها.

سعر القطعة الأرخص في تلك المجموعة كان 77 دولارًا، ولكن بعد عام واحد فقط انخفض سعرها إلى دولار واحد فقط.

زعم أصحاب الدعوى القضائية أن ترويج رونالدو للشركة أدى إلى زيادة بنسبة 500٪ في عمليات البحث عنها.

دعوى قضائية ضد رونالدو

قال جاري جينسلير، رئيس هيئة الأوراق المالية، إن المشاهير يجب أن يكشفوا عن المبالغ التي يتلقونها مقابل الدعاية التي يقومون بها، مضيفا أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويبحثوا في مدى ملاءمة تلك الاستثمارات بالنسبة لهم ومعرفة ما إذا كان المشاهير يروجون لها.

زعم أصحاب الدعوى القضائية أن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يكشف عن المبلغ الذي تلقاه من الشركة، ولكنه لم يفعل ذلك، كما ساهم في الترويج للعملات الخاصة بالشركة والتي تسببت في خسارتهم، لذلك طالبوه بتعويض مليار دولار.

الأزمة أكبر من رونالدو

في سياق متصل، أكد نايجل جرين، رئيس الاستشارات في شركة "DeVere Group" المالية، أن المشاكل المرتبطة بالعملات الرقمية والبورصة تتجاوز رونالدو، مشيرا إلى أن توجيه اللوم فقط لرونالدو يبسط القضية المعقدة، ويجب اتهام المنظمين العالميين الذين تأخروا في وضع توجيهات واضحة لهذا السوق المالي المتقدم.

وأفاد التقرير بأن المدير التنفيذي للشركة، تشان جبينج، قد استقال بعد أن اعترف بتهم تتعلق بغسيل الأموال.

وتواجه أيضًا دوري البيسبول وفورمولا 1 بالإضافة إلى فريق مرسيدس بنز دعاوى قضائية لترويجهم لبورصة العملات الرقمية FTX.